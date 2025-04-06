غدًا.. ماكرون في جامعة القاهرة وتعليق الدراسة احتفاءً بالزيارة. شاهد

تستقبل جامعة القاهرة غدًا الإثنين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة رسمية لمصر، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

تأتي الزيارة في سياق الروابط القوية والمتنامية بين مصر وفرنسا، خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، مع التركيز على الشراكات المثمرة بين الجامعات المصرية والفرنسية.

يرافق ماكرون وفد رفيع المستوى، يتصدره وزير التعليم الفرنسي وعدد من المسؤولين البارزين من الجامعات الفرنسية.

ومن المقرر أن يشاركو في استعراض الفرص المتاحة للتعاون الأكاديمي بين المؤسسات التعليمية في كلا البلدين، كما سيشهد اللقاء توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تعزز التعاون المستقبلي.

ومن ضمن الفعاليات المرتقبة، يشارك ماكرون في فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية، الذي يهدف إلى توسيع آفاق التعاون في مجالات العلوم والابتكار.

وفي إطار الاستعدادات، أعلنت جامعة القاهرة عن تعليق الدراسة في جميع الكليات والمعاهد التابعة لها غداً، كما أهابت إدارات الكليات بجميع الطلاب متابعة الصفحات الرسمية للجامعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للحصول على التحديثات الفورية الخاصة بجدول المحاضرات والامتحانات والمستجدات المتعلقة بالفعاليات المصاحبة للزيارة.

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