الأردن: قمة ثلاثية بمشاركة الملك عبد الله الثاني بالقاهرة لبحث تطورات غزة

أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الأحد، أن الملك عبد الله الثاني سيشارك غدًا في قمة ثلاثية بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأوضح الديوان في بيان له أن القمة ستتناول التطورات الخطيرة في قطاع غزة في ظل التصعيد العسكري المستمر، فضلاً عن الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى تهدئة وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين.

وأشار البيان إلى أن القمة تُعقد في وقت حساس، حيث يستدعي الوضع الراهن تنسيقًا مشتركًا بين مصر والأردن وفرنسا لدعم الحلول الإنسانية والسياسية في غزة.