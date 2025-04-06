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الأحد 06 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأردن: قمة ثلاثية بمشاركة الملك عبد الله الثاني بالقاهرة لبحث تطورات غزة

الملك عبد الله الثاني
الملك عبد الله الثاني
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أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الأحد، أن الملك عبد الله الثاني سيشارك غدًا في قمة ثلاثية بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

 وأوضح الديوان في بيان له أن القمة ستتناول التطورات الخطيرة في قطاع غزة في ظل التصعيد العسكري المستمر، فضلاً عن الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى تهدئة وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين.

وأشار البيان إلى أن القمة تُعقد في وقت حساس، حيث يستدعي الوضع الراهن تنسيقًا مشتركًا بين مصر والأردن وفرنسا لدعم الحلول الإنسانية والسياسية في غزة.

الديوان الملكي الأردني الملك عبد الله الثاني قمة ثلاثية الرئيس عبد الفتاح السيسي إيمانويل ماكرون