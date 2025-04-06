رئيس جامعة جنوب الوادي يشهد احتفالية معايدة عيد الفطر

شهد الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي احتفالية معايدة عيد الفطر والتي تأتى ضمن الانشطة الاجتماعية للجامعة وفي اطار خطة تطوير جامعة جنوب الوادي (2023-2027 م) برئاسة الدكتور احمد عكاوي وذلك بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الاسبق، الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة، الدكتور محمد وائل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة الاسبق، وطروب طلبة امين الجامعة، عمداء ووكلاء الكليات ،رؤساء الاقسام ، ومديري العموم، أمناء الكليات واعضاء اللجنة التنسيقية لمبادرة المعايدة، ولفيف من القيادات الادارية والجهاز الإداري بالجامعة، وحشد طلابي

. وقدم الدكتور عكاوي التهنئة للحضور بمناسبة عيد الفطر المبارك داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام على مصرنا الغالية وجامعتنا الحبيبة بالخير والرخاء والازدهار، مشيرا الى ان هذه الاحتفالية تهدف الى تعزيز الروابط الاجتماعية ونشر روح الود والاخاء بين كافة منسوبي الجامعة ، وثمن "عكاوي" دور قطاع خدمة المجتمع بقيادة الدكتور محمد سعيد وما يقدمه في مجال خدمة مجتمع الجامعة الداخلي والمجتمع الخارجي

كما أشاد سيادته بجهد الدكتور جمال عطا الاستاذ المتفرغ بكليه العلوم مشرف اللجنة التنفيذية للمبادرة، وطالب رئيس الجامعة كافة منسوبي الجامعة ببذل الجهد والعرق والوقوف على قلب رجل واحد لتتبوأ جامعة جنوب الوادي المكانة التي تليق بها

و تضمنت فعاليات الاحتفالية كلمات ترحيبية وتهنئة من الدكتور عباس منصور، الدكتور محمد سعيد، الدكتور محمد وائل، الدكتور محمود خضاري، الاستاذة طروب طلبة امين الجامعة حيث عبروا عن شكرهم لرئيس الجامعة على هذه السنة الحميدة والتي تعزز روح الولاء والانتماء بين كافة عناصر مجتمع الجامعة.

كما قام كل من الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة، والدكتور محمد وائل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ولفيف من عمداء الكليات بزيارة المرضى بالمستشفيات الجامعية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك والاطمئنان على صحتهم والخدمات المقدمة لهم، وكذلك الاطمئنان على الاشقاء الفلسطينيين بمستشفى الحرم الجامعي، وأيضا قامت الاستاذة طروب طلبة امين الجامعة بجولة داخل مكاتب مبنى رئاسة الجامعة لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك ، وكذلك تضمنت فعاليات الاحتفالية لقاءات مفتوحة بين ادارة الجامعة ومنسوبيها بالكليات و الادارات المركزية