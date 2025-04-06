رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد تجهيز عدد من الاستراحات الخاصة بالزائرين

تفقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي عددا من الاستراحات الخاصة بالزائرين وضيوف الجامعة لمتابعة إجراءات تجهيزها، جاء ذلك بحضور طروب طلبة أمينة الجامعة، ولفيف من القيادات الادارية وفي اطار متابعة العمل بالمشروعات الخدمية بالجامعة.

وأكد الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة على أهمية تطوير وتعظيم الاستفادة من كافة المنشآت الجامعة لتحقيق الاستدامة، وتعظيم الموارد، مشيرا الى أنه جارى تجهيز استراحات كبار الزوار بالحرم الجامعي بقوة 40 سريرا.