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الأحد 06 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد تجهيز عدد من الاستراحات الخاصة بالزائرين

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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تفقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي عددا من الاستراحات الخاصة بالزائرين وضيوف الجامعة لمتابعة إجراءات تجهيزها، جاء ذلك بحضور طروب طلبة أمينة الجامعة، ولفيف من القيادات الادارية وفي اطار متابعة العمل بالمشروعات الخدمية بالجامعة.
وأكد الدكتور  احمد عكاوي  رئيس الجامعة على أهمية تطوير  وتعظيم الاستفادة من كافة المنشآت الجامعة لتحقيق الاستدامة، وتعظيم الموارد، مشيرا الى أنه جارى تجهيز استراحات كبار الزوار بالحرم الجامعي بقوة 40 سريرا.

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