غزة تحت النار.. ارتفاع مستمر في عدد الشهداء وسط قصف إسرائيلي عنيف

أكد يوسف أبوكويك، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من مدينة غزة، أن حصيلة الشهداء والمصابين في القطاع لا تزال غير ثابتة، نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي والقصف المكثف الذي يطال مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأوضح “أبوكويك” أن آخر الشهداء ارتقوا في المنطقة الشرقية لجباليا، وتحديدًا في عزبة عبدربه، بعد تعرضها لقصف مدفعي فجر اليوم. كما دوّت انفجارات عنيفة في غرب بيت لاهيا، شمال القطاع، وهى من المحاور التي يستخدمها الاحتلال في عملياته البرية.

وأضاف أن محافظة خان يونس سجّلت العدد الأكبر من الشهداء خلال الساعات الأخيرة، في حين استُشهد اثنان في حي الزيتون بمدينة غزة بعد استهداف منزل بالطيران الحربي الإسرائيلي.

وأردف أن طواقم الدفاع المدني توجّهت إلى منطقة التوام شمال غزة عقب قصف استهدف أحد المنازل، دون توافر معلومات دقيقة حتى اللحظة بشأن حجم الخسائر.

وأشار أبوكويك إلى أن منطقة محور ميراج، الواقعة بين خان يونس ورفح، باتت نقطة تركّز أساسية في العملية البرية، إذ يسعى الاحتلال لعزل مدينة رفح بالكامل عن محيطها.

وأكد أن مناطق مصبح، خربة العدس، وحي النصر في شمال شرق رفح، إضافة إلى الجنوب الغربي لخان يونس، تعرضت لأعنف الغارات الإسرائيلية خلال الساعات الماضية.