الدولار يتخطى حاجز الـ 51 جنيهًا لأول مرة منذ 3 أشهر| شاهد

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات منتصف اليوم الأحد، حيث تجاوز الدولار مستوى الـ 51 جنيهًا في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية، وذلك لأول مرة منذ 3 أشهر.

وشهد سعر الدولار ارتفاع ملحوظ في 8 بنوك خلال تعاملات اليوم:

البنك الأهلي المصري: 51.09 جنيه للشراء و51.19 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.88 جنيه للشراء و50.98 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.97 جنيه للشراء و51.07 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.

بنك البركة: 51.04 جنيه للشراء و51.14 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 51.15 جنيه للشراء و51.25 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.98 جنيه للشراء و51.08 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 51.20 جنيه للشراء و51.30 جنيه للبيع.

يأتي هذا الارتفاع على خلفية تفاقم الأزمة المالية العالمية، بعد التراجع الحاد الذي شهدته الأسواق المالية العالمية بنهاية الأسبوع الماضي، كما تأثرت الأسواق الخليجية والعربية بتلك التراجعات، نتيجة فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية على العديد من شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

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