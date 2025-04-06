الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد

أعلن دييجو مارتينيز المدير الفنى لفريق لاس بالماس، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ريال سوسييداد، وذلك بعد قليل على ملعب "دي جران كاناريا"، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى.

وجاء تشكيل لاس بالماس كالتالى:

حراسة المرمى: دينكو هوركاش.

خط الدفاع: خوانما هيرزوج، سكوت ماكينا، ميكا مارمول.

خط الوسط: خافيير مونييز، داريو إيسوجو، البيرتو موليرو.

خط الهجوم: فيتي روزادا، فابيو سيلفا، أوليفر مكبورني، ساندرو راميريز.





ويحتل فريق ريال سوسييداد المركز العاشر فى ترتيب دورى الليجا برصيد 38 نقطة، بينما يقع فريق لاس بالماس فى المركز قبل الاخير من القائمة بعد حصوله 26 نقطة فقط.