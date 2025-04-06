ads
الأحد 06 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد

لاس بالماس
لاس بالماس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن دييجو مارتينيز المدير الفنى لفريق لاس بالماس، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ريال سوسييداد، وذلك بعد قليل على ملعب "دي جران كاناريا"، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى.
وجاء تشكيل لاس بالماس كالتالى:
حراسة المرمى: دينكو هوركاش.
خط الدفاع: خوانما هيرزوج، سكوت ماكينا، ميكا مارمول.
خط الوسط: خافيير مونييز، داريو إيسوجو، البيرتو موليرو.
خط الهجوم: فيتي روزادا، فابيو سيلفا، أوليفر مكبورني، ساندرو راميريز.


ويحتل فريق ريال سوسييداد المركز العاشر فى ترتيب دورى الليجا برصيد 38 نقطة، بينما يقع فريق لاس بالماس فى المركز قبل الاخير من القائمة بعد حصوله 26 نقطة فقط.

الدوري الإسباني لاس بالماس ريال سيييداد تشكيل لاس بالماس تشكيل ريال سوسييداد