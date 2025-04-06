قداس الأحد بكنيسة مار يوحنا بهتيم.. تدشين وتجديد لخدمة الكنيسة

ترأس الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، يوم الأحد 6 إبريل 2025، قداس الأحد السادس من الصوم الكبير (أحد المولود أعمى) بكنيسة مار يوحنا بهتيم، وقد تميز هذا اليوم بفعاليات روحانية وبركات كبيرة لجموع المؤمنين في الكنيسة.

خلال صلوات القداس الإلهي، قام الأنبا مرقس بتدشين أواني مذبح جديدة، مما يرمز إلى تجديد الخدمة الكنسية، كما شهدت الكنيسة حدثًا هامًا آخر حيث تم سيامة عدد من الشمامسة برتبة “أبصالتس” (مرتل)، بالإضافة إلى سيامة عدد من الشمامسة برتبة “أغنسطس” (قارئ)، بما يعكس حرص الكنيسة على تطوير الخدمة الروحية.

وفي خطوة هامة، قام الأنبا مرقس أيضًا بتدشين المعمودية بالكنيسة بعد تجديدها، لتكون مكانًا مقدسًا تستقبل فيه الكنيسة المؤمنين الجدد من أبناء شعب الله.

وقد شارك في صلوات القداس الإلهي القمص هدرا لمعي سكرتير الأنبا مرقس، والآباء الكهنة من كنيسة مار يوحنا بهتيم، حيث تواصلت الصلوات والتراتيل الروحية في جو من الخشوع والتسبيح، وتفاعل شعب الكنيسة بفرح مع هذه البركات السماوية.

وفي ختام القداس، ألقى الأنبا مرقس عظة روحية لشعب الكنيسة، تناول فيها معاني الصوم الكبير وأهمية الاستنارة الروحية من خلال سر المعمودية، مؤكدًا على ضرورة التوبة والتجديد الداخلي في حياة المؤمنين.

وكان يوم الأحد 6 إبريل 2025 يومًا مميزًا ومفرحًا مليئًا بالبركات الروحية لكل شعب كنيسة مار يوحنا بهتيم، حيث شهدت الكنيسة تجديدًا في الخدمة وزيادة في الجهود الروحية لتقوية شعب الله في إيمانهم وحياتهم الروحية.