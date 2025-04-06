خبير سياسات دولية: إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل المواثيق والاتفاقيات الدولية

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تشكل تهديدًا كبيرًا للأمن والسلم الدوليين، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل المواثيق والاتفاقيات الدولية.

وأضاف سنجر، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة رغم الإدانات الدولية تشكل تحديًا حقيقيًا، مشيرًا إلى أن إسرائيل تُواصل هذه الانتهاكات لأنها تظن أنها في مأمن من أي مساءلة، خاصة في ظل الدعم الأمريكي المستمر لها.

وأوضح خبير السياسات الدولية، أن الحرب حاليًا في غزة ضد المدنيين، وقتل الفلسطينيين بدم بارد، والمجتمع المدني وزيارة الرئيسي الفرنسي غدًا لمصر، لا يعجبهم ما تقوم به دولة الاحتلال فإن إسرائيل تحاول إضعاف هذه المنظمة الدولية التي تمثل رمزًا للحقوق الإنسانية للفلسطينيين.