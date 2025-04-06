الأنبا باسيليوس يترأس قداس تدشين كنيسة السيدة العذراء بنزلة غطاس

ترأس الأنبا باسيليوس صباح اليوم الأحد، قداس تدشين كنيسة السيدة العذراء بنزلة غطاس بعد إحلالها و اعادة بنائها من جديد

كان فى إستقباله الأباء الأب عمانوئيل عبدالله وكيل المطرانية و الأب توماس رياض والأب شربل وديع راعيا الكنيسة وشمامسة وشعبى الكنيسة وعزبة مهني .



واعطى الأنبا باسيليوس العظة الروحية بعنوان ( انواع الناس ) انطلاقًا من إنجيل الأحد الخامس من مسيرة الصوم الأربعيني المقدس ( أحد المولود أعمى ) متمنيًا لهم مسيرة صوم مباركة و مثمرة .

واختتم الأنبا باسيليوس القداس الالهى بالبركة الرسولية لكل شعب الكنيسة

وجدير بالذكر تأتى هذه الزيارة في أطار اهتمام و حرص الأنبا باسيليوس متابعة الأحوال الرعوية في كل كنائس الايبارشية.