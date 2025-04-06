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الأحد 06 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا باسيليوس يترأس قداس تدشين كنيسة السيدة العذراء بنزلة غطاس

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ترأس الأنبا باسيليوس صباح اليوم الأحد، قداس تدشين كنيسة السيدة العذراء بنزلة غطاس بعد إحلالها و اعادة بنائها من جديد 
كان فى إستقباله الأباء الأب عمانوئيل عبدالله وكيل المطرانية و الأب توماس رياض والأب شربل وديع راعيا الكنيسة وشمامسة وشعبى الكنيسة وعزبة مهني .
 

واعطى  الأنبا باسيليوس العظة الروحية بعنوان (  انواع الناس ) انطلاقًا من إنجيل الأحد الخامس من مسيرة الصوم الأربعيني المقدس (  أحد المولود أعمى  ) متمنيًا لهم مسيرة صوم مباركة و مثمرة .

 

واختتم الأنبا باسيليوس القداس الالهى بالبركة الرسولية لكل شعب الكنيسة 
وجدير بالذكر تأتى هذه الزيارة في أطار اهتمام و حرص الأنبا باسيليوس متابعة الأحوال الرعوية في كل كنائس الايبارشية.

الأب عمانوئيل عبدالله وكيل المطرانية الأنبا باسيليوس أحد المولود أعمى