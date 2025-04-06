ads
الأحد 06 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

واضعًا خرطوم أكسجين.. البابا فرانسيس يظهر لأول مرة في الفاتيكان بعد وعكته الصحية

ارشيف
ارشيف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ظهر البابا فرنسيس علنا للمرة الأولى منذ خروجه من المستشفى قبل أسبوعين بعد تلقيه العلاج من التهاب رئوي مزدوج، إذ دخل ساحة القديس بطرس في الفاتيكان على كرسي متحرك اليوم الأحد لتحية الحشود، وفقًا لـ رويترز.

وكان البابا فرانسيس البالغ من العمر88 عاما، اختفى عن الأنظار منذ 23 مارس الماضي، عندما ألقى تحية قصيرة قبل مغادرته مستشفى جيميلي في روما بعد أكثر من 5 أسابيع من العلاج في أخطر أزمة صحية يمر بها منذ توليه البابوية قبل 12 عاما.

وفي خطوة لم يعلن عنها مسبقا، خرج البابا إلى الساحة قبل الظهر بقليل، 1000 بتوقيت جرينتش، في نهاية الاحتفال بالقداس بمناسبة عام اليوبيل للكنيسة الكاثوليكية.

ووقف البابا فرانسيس أمام المذبح الرئيسي للخدمة تحت أشعة الشمس الساطعة، ولوح للحشود، قبل أن يتحدث لفترة وجيزة، وقال البابا بصوت خافت وهو يتلقى الأكسجين عبر خرطوم صغير تحت أنفه: أحد مبارك للجميع.. شكرًا جزيلًا لكم.

البابا فرانسيس الشمس الساطعة أشعة الشمس التهاب رئوي