واضعًا خرطوم أكسجين.. البابا فرانسيس يظهر لأول مرة في الفاتيكان بعد وعكته الصحية

ظهر البابا فرنسيس علنا للمرة الأولى منذ خروجه من المستشفى قبل أسبوعين بعد تلقيه العلاج من التهاب رئوي مزدوج، إذ دخل ساحة القديس بطرس في الفاتيكان على كرسي متحرك اليوم الأحد لتحية الحشود، وفقًا لـ رويترز.

وكان البابا فرانسيس البالغ من العمر88 عاما، اختفى عن الأنظار منذ 23 مارس الماضي، عندما ألقى تحية قصيرة قبل مغادرته مستشفى جيميلي في روما بعد أكثر من 5 أسابيع من العلاج في أخطر أزمة صحية يمر بها منذ توليه البابوية قبل 12 عاما.

وفي خطوة لم يعلن عنها مسبقا، خرج البابا إلى الساحة قبل الظهر بقليل، 1000 بتوقيت جرينتش، في نهاية الاحتفال بالقداس بمناسبة عام اليوبيل للكنيسة الكاثوليكية.

ووقف البابا فرانسيس أمام المذبح الرئيسي للخدمة تحت أشعة الشمس الساطعة، ولوح للحشود، قبل أن يتحدث لفترة وجيزة، وقال البابا بصوت خافت وهو يتلقى الأكسجين عبر خرطوم صغير تحت أنفه: أحد مبارك للجميع.. شكرًا جزيلًا لكم.