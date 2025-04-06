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الأحد 06 أبريل 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب يطلق بوستر دورته التاسعة

مهرجان شباب الجنوب
مهرجان شباب الجنوب
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أطلقت إدارة المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري، بوستر الدورة التاسعة من المهرجان، التى تقام فى محافظة قنا فى الفترة من 15 إلى 20 أبريل الجاري.

وتحتفل هذه الدورة بالمسرح الفلسطينى دورة الدكتورة عايدة علام.

ويقام المهرجان برعاية وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، محافظة قنا، وبعض مؤسسات المجتمع المدني.

قالت الفنانة نسرين محمود شعبان مصممة البوستر: اعتمدت في التصميم على العلاقة بين الرجل والمرأة الفلسطينية بجوار بعضهم البعض ومن خلفهم يظهر علم فلسطين معتمدة على  ألوان العلم الفلسطيني الذي يظهر في زي الرجل وكما يظهر أيضا في فستان المرأة الفلسطينية ويظهر في التصميم  حالة من الشموخ والقوة والصلابة التى يتصف بها أبطال فلسطين، التي تدل على الصمود لآخر المدى .

وأضافت شعبان، أن كل التصميمات كانت تحت اشراف دكتور إسلام زكى رئيس الإدارة المركزية للوسائط التكنولوجية بالهيئة العامة لقصور الثقافة .

 

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