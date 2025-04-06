مستشفى سوهاج الجامعي تنجح في إجراء عملية معقدة لسيدة مصابة بضربة فأس

واصلت مستشفي الطواريء بجامعة سوهاج سلسلة النجاحات التي تحفقها في انقاذ مرضي الجوادث المختلفة، حيث نجح فريق طبي في انقاذ سيدة تبلغ من العمر ٦٧ سنة مصابه بعده كسور منخسفه بعظام الجمجمة، وذلك إثر تلقيها ضربه "بالفأس" على الرأس.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة علي ان مستشفيات سوهاج الجامعية ليست مجرد منشأة طبية، بل تمثل نقطة تحول في مستوى الخدمات الصحية التي تُقدم لأبناء الصعيد، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحسين الرعاية الصحية وتقديم الخدمات العلاجية علي مستوي عالي من الكفاءه.

واوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية إنه يتم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية التخصصية بالمجان للمواطنين، مضيفا أنه عقب وصول الحالة تم علي الفور إبلاغ عمليات مستشفى الطوارئ ، ودخول المصابة لغرفة العمليات وتخديرها تخديرا كلياً.

وأضاف الدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية انه تم اجراء عملية رفع الكسر المنخسف بعظام الجمجمة رتق انسجة الأم الجافية، كما تم رتق وريد اجوف بالمخ والتحكم فى النزيف مع الحفاظ على الدورة الدموية بالمخ، موضحاً إن العمليات الجراحة أجريت بواسطة فريق جراحى علي مستوي عالي من المهاره، والمريضة بصحة جيدة، وتتلقى حاليا الرعاية اللازمة بالمستشفى.