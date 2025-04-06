قمة مصرية فرنسية بالقاهرة لتعزيز التعاون الأقتصادي والاستثماري غدا

تعقد بالقاهرة غدا الأثنين جلسة مصرية فرنسية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي،والرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وخاصة الاقتصادية والاستثمارية

ومن المقرر أيضا بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وإستعراض الجهود المصرية لوقف إطلاق النار بالقطاع، والتأكيد على أهمية إستعادة التهدئة من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وأهمية حل الدولتين بإعتباره الضمان الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم بالمنطقة



وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيعقد قمة ثلاثية حول الوضع في غزة مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وذلك بمناسبة زيارته لمصر يومي الاثنين والثلاثاء.



