دوري أبطال أفريقيا.. اجتماع تنسيقي للاطمئنان على الترتيبات الخاصة ببعثة الأهلي في موريتانيا

عقد طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في موريتانيا، اجتماعا تنسيقيا مع كل من محمد رمضان المدير الرياضي، ومحمد شوقي، نائب المدير الرياضي لشئون الفريق الأول؛ من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالبعثة، وتوفير الأجواء اللازمة للجهاز الفني واللاعبين قبل المباراة المرتقبة أمام الهلال السوداني الثلاثاء المقبل، في إياب الدور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا.



المران الأول للأهلي في موريتانيا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم أول مران في موريتانيا استعداداً لمواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي وصلت إلى موريتانيا في الواحدة فجر اليوم الأحد على متن طائرة خاصة برئاسة طارق قنديل عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء.

ويبدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي وضع خطة مواجهة الهلال السوداني من أجل حسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني الثلاثاء المقبل على ملعب شيخا بيديا في إياب الدور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووصلت بعثة الأهلي إلى مطار نواكشوط في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، بعد رحلة طيران شاقة استغرقت ما يقرب من ٨ ساعات منذ مغادرتها مطار القاهرة في الرابعة مساء أمس.