رئيس جهاز دمياط الجديدة يوضح حقيقة منع تشغيل "ملاهي علي بابا" بالحي الرابع

صرح المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بأن ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رفض الجهاز تشغيل "ملاهي علي بابا" بمنطقة جنوب الحي الرابع، لا يعكس الحقيقة الكاملة، مؤكدًا حرص الجهاز على الشفافية وتوضيح الموقف للرأي العام.

وأوضح رئيس الجهاز أن قطعة الأرض الواقعة جنوب الحي الرابع بالمدينة تبلغ مساحتها نحو 19,800 متر مربع، وتم تخصيصها سابقًا بنظام حق الانتفاع لشركة "الوصلة الذهبية" بغرض إنشاء مشروع متعدد الأنشطة يشمل ملاعب، أنشطة ترفيهية، 34 محلًا تجاريًا، مناطق خضراء، وأخرى مفتوحة.

وأضاف رئيس الجهاز ،أنه نظرا لإنتهاء مدة الإنتفاع لم ترغب شركة الوصلة الذهبية فى تجديد المدة ، وتقدمت شركة على بابا بطلب لإستغلال كامل المساحة ولم تلتزم بتقديم وإستيفاء الموافقات اللازمة لضمان السلامة لرواد المكان وكذا لم تثبت أى جدية من قبلها.

أشار رئيس الجهاز، إلى قيام شركة على بابا بتقديم طلب لتشغيل منطقة الملاهى بداخل المساحة المذكورة 19800م٢ ولم تقم بسداد قيمة مقابل الإنتفاع لكامل المنطقة، وبالتالى لم يتم إستخراج رخصة تشغيل للملاهى، لضمان عدم إستخدام الألعاب دون ترخيص، ضمانا لسلامة رواد منطقة الملاهى من سكان المدينة وروادها.

وكانت حالة من الغضب قد سادت بسبب فصل المرافق عن ملاهي علي بابا في مدينة دمياط الجديدة حيث يقول علي جلال احد موظفي الإدارة بالمكان ان المكان هو الأكثر رواجا ويزيد الإقبال عليها حيث انه على الرغم من المدينة أبوابها مغلقة من اكثر من اسبوع إلا انه يوميا ياتي اليها اطفال وأسر يسألون عن مواعيد التشغيل ويعودون مرة أخرى

واكمل أن المدينة بها العاب مختلفة عن مثيلاتها في مدن الملاهي الأخرى وهو ما يجعل الإقبال عليها متزايد وضخم وهو ما افتقدته المدينة خلال عيد الفطر هذا العام .

وطالب الأهالي والموظفين والعمال جهاز تنمية دمباط الجديدة بالتراجع عن القرار وإعادة تشغيل المكان مره أخرى وسداد اي أموال مطلوبة حيث ان الإدارة لا تمانع سداد المطلوب كمثيلاتها في مدينة دمياط الجديده حيث ان تم تسعير ارض الملاهى بارقام جزافيه لاتمت الواقع بصله وتعسفيه.

