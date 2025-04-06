وكيل تعليم الجيزة يحيل أحد مسؤولي شؤون العاملين بإحدى المدارس للتحقيق

قام سعيد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، برفقة محمد حفني مدير عام إدارة المتابعة بالمديرية، بزيارة عدد من المدارس التابعة لإدارات بولاق الدكرور، وكرداسة، والعجوزة، جاء ذلك بناء علي تعليمات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.



بدأت الجولة في إدارة بولاق الدكرور التعليمية، حيث تفقد عطية عدد من المدارس بإدارة بولاق الدكرور منها :"مدرسة سمو الشيخة جواهر الثانوية بنات، مدرسة اللواء عمر سليمان التجريبية الرسمية المتميزة ، مدرسة اللواء سامح سيف اليزل التجريبية".



ثم توجه عطية إلى إدارة كرداسة التعليمية وإدارة العجوزة، ليتابع سير العمل والانضباط داخل: "مدرسة المعتمدية الإعداديةبنات، مدرسة المعتمدية الابتدائية بنين، مدرسة المعتمدية الابتدائية بنات، مدرسة القدس

مدرسة اللواء الرسمية للغات، مدرسة الكرامة" وخلال زيارته، أكد عطية في كل مدرسة أن التعليم مسؤولية تكاملية لا تُنجز إلا بتوافر الوعي، والانضباط، ومتابعة مستمرة لما يتم داخل الصفوف وخارجها.



ووجه عطية عددًا من التعليمات الحاسمة، شملت:

تفعيل الأنشطة التربوية والفنية والرياضية كأدوات جذب فعالة للطلاب.



حصر شامل للطلاب الضعاف، ومتابعة تنفيذ خطة علاجية لتحسين مهارات القراءة والكتابة، تمتد حتى العطلة الصيفية.



تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي في التفاعل مع الطلاب، وخلق بيئة مدرسية داعمة وآمنة نفسيًا وتربويًا.



التواصل مع الجهات المختصة لتنفيذ تكليفات وزير التربية والتعليم و محمد عبد اللطيف بشأن تشجير المدارس، وتجميل الساحات المدرسية.



كما أكد عطية علي العمل الفوري على إنهاء أعمال الصيانة البسيطة داخل المدارس، والتي تشمل الدهانات، وأعمال السباكة، والصيانة الكهربائية، استعدادًا جادًا لاختبارات نهاية العام.



وفي إطار الحسم الإداري، أصدر عطية قرارًا بإحالة أحد مسؤولي شؤون العاملين بإحدى المدارس إلى التحقيق، وذلك لتقصيره الملحوظ في أداء عمله.



في المقابل، حرص عطية على تكريم عدد من عمال المدارس ممن أظهروا تميزًا وجهدًا ملحوظًا في أعمال التشجير والنظافة العامة، وخصّ بالثناء المظهر المشرف الذي ظهر في إحدى المدارس بحديقتها وأشجارها، مؤكداً أن "العامل الذي يُنظّم المدرسة بصمت، يشارك في صناعة بيئة تعليمية لا تقل أثرًا عن دور المعلم في الفصل".

وشدد عطية على أن المتابعة الميدانية لن تتوقف، وأن كل مدرسة هي ساحة مسؤولية، وكل موقع قيادي يخضع لرقابة دائمة تقيس الأداء بالفعل لا بالقول، مضيفًا:

"ان المدرسة ليست مبنى فقط، بل فكرة تُبنى كل يوم... ولا قيمة لتجهيز دون انضباط، ولا فاعلية لجهد دون استمرارية. مسؤوليتنا أن نُعيد للمدرسة معناها الحقيقي، وأن نُحمّل كل فرد دوره كاملاً دون مواربة."

تعليم الجيزة يواصل العمل... ميدانًا لا ورقًا، وتربيةً لا إدارة فقط.