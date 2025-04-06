عروض مسرحية مجانية وأنشطة مكثفة بقرى حياة كريمة والمحافظات الحدودية

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، هذا الأسبوع أچندة فعاليات ثقافية وفنية حافلة، تنطلق من صباح اليوم الأحد، وتستمر حتى السبت المقبل 12 أبريل، تنفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

أنشطة مكثفة بقرى "حياة كريمة" بدمياط

تعزيزا لمبدأ العدالة الثقافية، تستقبل قرى "حياة كريمة" بمركز كفر سعد، بمحافظة دمياط، بدءا من غد الاثنين، برنامجا ثقافيا وفنيا متنوعا، يستمر حتى 11 أبريل، يتضمن ورشا فنية وحرفية، بالإضافة إلى ورش اكتشاف المواهب، والعروض الفنية، الأمسيات الشعرية، عروض مسرح العرائس للأطفال، وورش الحكي والألعاب الشعبية.

كما تشمل الفعاليات المقدمة بالمجان لأبناء المحافظة، معرض للكتاب، ولقاءات تثقيفية بمشاركة نخبة من المتخصصين، وأخرى توعوية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والشركة القابضة للمياه.

الوادي الجديد تستضيف أطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"

تستضيف محافظة الوادي الجديد، غدا الاثنين، فعاليات الأسبوع الثقافي السابع والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر".تقدم الفعاليات حتى ١٣ أبريل الحالي، وذلك لـ 200 طفل من أطفال المحافظات الحدودية الستة: شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر "مدن حلايب والشلاتين وأبو رماد"، الوادي الجديد، مطروح، وأسوان، بالإضافة إلى عدد من أطفال المناطق الجديدة الآمنة بالقاهرة.

ويتضمن الأسبوع مجموعة من الورش الفنية والحرفية والأدبية تقدم بقصر ثقافة الخارجة، بجانب يوم رياضي، وزيارات ميدانية لأبرز المعالم السياحية والأثرية.

عروض مسرحية مجانية للأطفال والكبار

يشهد هذا الأسبوع تقديم عدد من العروض المسرحية المجانية، منها عرض مسرح الطفل "حلم فصيح" إخراج عيد عثمان، ويعرض في الثامنة مساء غدا الاثنين على مسرح مجلس مدينة الفيوم.

وبدءا من الأربعاء ٩ أبريل يقدم قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، العرض المسرحي "الرهان" إخراج رامي نادر، ويستمر حتى يوم ١٢ من الشهر نفسه، ويستقبل المعهد العالي للفنون المسرحية بالجيزة، يوم الخميس، العرض المسرحي "الطاحونة الحمراء" لفرقة القاهرة، إخراج حسام التوني، ضمن فعاليات مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة.



أفلام مجانية بقصر السينما

ويعرض قصر السينما بجاردن سيتي هذا الأسبوع عددا من الأفلام المجانية في ضوء نشر الثقافة السينمائية، تتنوع ما بين أفلام السينما الأوروبية، الهندية، العالمية وسينما التحريك، وتقدم جميعها مجانا للجمهور في تمام الثامنة مساءً، ويعقب بعضها ندوات نقدية.

تبدأ العروض يوم 7 أبريل بعرض فيلم التحريك الشهير Cars، يليه في اليوم التالي فيلم Greyhound، ضمن نادي السينما العالمية.

ويشهد يوم الأربعاء 9 أبريل عرض فيلم Quo Vadis, Aida، ضمن نادي السينما الأوروبية، فيما يعرض يوم الخميس الفيلم الهندي Barfi.

وتحفل الأجندة بمجموعة من اللقاءات التثقيفية والأدبية، والورش الفنية، هذا بالإضافة إلى الفعاليات المقامة بمناسبة يوم الصحة العالمي، عيد الربيع، واليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، والاحتفالات الخاصة بيوم اليتيم في محافظات: بني سويف، سوهاج، كفر الشيخ، البحيرة، الفيوم، والوادي الجديد.

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