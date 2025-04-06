دوري أبطال أفريقيا.. كولر يعقد محاضرة فنية للأهلي قبل مواجهة الهلال

يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبين في الواحدة والنصف ظهر اليوم بتوقيت موريتانيا؛ في إطار الاستعداد لخوض مباراة الهلال السوداني الثلاثاء المقبل.

ومن المنتظر أن تتضمن المحاضرة شرح البرنامج التدريبي للفريق خلال اليومين المقبلين اللذين يسبقان المباراة، والتأكيد على الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة، والتكليفات المحددة لجميع اللاعبين وفقا لنقاط القوة والضعف في صفوف الفريق المنافس.

المران الأول للأهلي في موريتانيا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم أول مران في موريتانيا استعداداً لمواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي وصلت إلى موريتانيا في الواحدة فجر اليوم الأحد على متن طائرة خاصة برئاسة طارق قنديل عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء.

ويبدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي وضع خطة مواجهة الهلال السوداني من أجل حسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني الثلاثاء المقبل على ملعب شيخا بيديا في إياب الدور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووصلت بعثة الأهلي إلى مطار نواكشوط في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، بعد رحلة طيران شاقة استغرقت ما يقرب من ٨ ساعات منذ مغادرتها مطار القاهرة في الرابعة مساء أمس.