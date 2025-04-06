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الأحد 06 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نجاح فريق طبي بمستشفى أجا فى إجراء جراحة دقيقة استمرت 7 ساعات

جانب من العملية
جانب من العملية
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أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن نجاح فريق طبى  مشترك من أطباء الجراحة العامة و جراحة العظام بمستشفى أجا في التدخل السريع لإنقاذ مريض يبلغ من العمر  30 عاماً عقب تعرضه لحادث سير أدى الي قطع كامل للعضلات حول القناه الشرجية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن مستشفى أجا استقبل الحالة  بتحويل   من مستشفى تمي الأمديد وبتنسيق من إدارة الرعاية العاجلة والحرجة بالمديرية حيث تبين بعد الفحص وجود نزيف شديد و كسر بعظام الحوض وجرح قطعي بمنطقة العجان أدى الي قطع كامل للعضلات حول القناة الشرجية .

فيما أضاف  الدكتور احمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى أنه تم تكوين فريق من الجراحة العامة وجراحة العظام لاجراء العملية التى استمرت 7 ساعات حيث تم تركيب شرائح ومسامير ومسمار مجوف لإصلاح الكسور بالحوض، كما تم  عمل تحويل مسار القولون للاخراج بفتحة بالجانب الأيسر من البطن وتوصيل العضلات حول القناه الشرجية والمستقيم .

وأعرب وكيل الوزراة عن شكره  للدكتور تامر السعيد مدير مستشفى أجا ولفريق الجراحة برئاسة الدكتور باسم حسين ناصف استشارى الجراحة العامة والدكتور احمد عبد الحميد عسكر استشاري جراحة العظام, والدكتور محمد الرفاعي طبيب مقيم جراحة العامة والدكتور أشرف عمر استشاري التخدير. 
 

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