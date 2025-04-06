وزير التعليم يزور 7 مدارس في 3 محافظات لمتابعة سير العملية التعليمية

أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولة تفقدية مفاجئة، ٧ مدارس في محافظات كفر الشيخ والدقهلية والقليوبية، وذلك لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية وتقييم تنفيذ التعليمات والقرارات الصادرة من الوزارة.

رافق الوزير في الجولة الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة. وقد بدأت الزيارة بمدرسة المعداوي الابتدائية في كفر الشيخ، حيث اطلع الوزير على دفاتر المعلمين وسجلات الحضور والغياب، مؤكداً على ضرورة إعطاء كل طالب حقه في التقييمات وضمان تسجيل الدرجات بشفافية ودقة.

ثم تابع الوزير جولته في مدارس أخرى مثل مدرسة بيلا الجديدة الابتدائية في الدقهلية ومدرسة حسن مصطفى الابتدائية في كفر الشيخ، مشددًا على أهمية رصد الغياب والمواظبة، والالتزام بمعايير تقييم أداء الطلاب لضمان العدالة والمساواة بينهم.

كما قام الوزير بزيارة مجمع دارين الابتدائي في الدقهلية، حيث تابع مستوى الطلاب في القراءة وتفاعلهم خلال حصص اللغة الإنجليزية، وأشاد بانضباطهم. ثم توجه إلى مدرسة البدراوي الحسيني للتعليم الأساسي في الدقهلية، كما اختتم جولته في مدرسة كفر شكر الابتدائية الجديدة بالقليوبية، حيث أكد على أهمية توفير بيئة تعليمية ملائمة لضمان تحصيل دراسي جيد.

وفي ختام الجولة، أكد الوزير على ضرورة تكثيف الجهود لمتابعة العملية التعليمية وتقديم التعليم ذو جودة عالية، مشيرًا إلى أن مصلحة الطالب ستكون دائمًا أولوية قصوى.