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الأحد 06 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

شهيدان ومصابون في قصف الاحتلال الإسرائيلي لبلدة جباليا شمال قطاع غزة

غزة
غزة
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اُستشهد فلسطينيان، وأُصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لبلدة "جباليا" شمال قطاع غزة. 

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد فلسطينيين، وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال المدفعي منطقة "عزبة عبد ربه" شرق جباليا.
وبلغ عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة خلال 24 ساعة، 48 شهيدا.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023.. شنّت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة؛ أسفر عن استشهاد 50،669 فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 115،225 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

غزة جباليا الاحتلال الإسرائيلي