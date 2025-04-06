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الأحد 06 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

قمة مصرية فرنسية أردنية بالقاهرة غدا الإثنين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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تعقد بالقاهرة غدا الأثنين قمة مصرية أردينة فرنسية لبحث تطورات الأوضاع في غزة.

كما أعلن الديوان الملكي مشاركة الملك عبدالله الثاني غد الاثنين في قمة ثلاثية تجمعه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتبحث القمة، التي تنعقد بدعوة من الرئيس المصري، التطورات الخطيرة في قطاع غزة.

ويصل الرئيس الفرمسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة اليوم الأحد حيث سيعقد اجتماعاً مع الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح غدا الاثنين

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيعقد قمة ثلاثية حول الوضع في غزة مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وذلك بمناسبة زيارته لمصر يومي الاثنين والثلاثاء.

وجاء في بيان للرئيس الفرنسي على منصة إكس أنه استجابة لحالة الطوارئ في غزة وفي إطار الزيارة التي سأجريها إلى مصر بدعوة من الرئيس السيسي سنعقد قمة ثلاثية مع الرئيس المصري والعاهل الأردني

ومن المقرر أن يصل ماكرون إلى القاهرة مساء اليوم الأحد حيث سيعقد اجتماعاً مع الرئيس السيسي صباح الاثنين وأعلن قصر الإليزيه أن القمة الثلاثية ستعقد في اليوم نفسه في العاصمة المصرية
 

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