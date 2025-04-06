جامعة الفيوم تتقدم 57 مركزًا عالميًا بتصنيف الأداء الأكاديمي للجامعات URAP

أعلن الدكتور عرفه صبري حسن نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن جامعة الفيوم حققت تقدمًا ملحوظًا فى تصنيف الأداء الأكاديمي للجامعات University Ranking by Academic Performance (URAP)، حيث تطور ترتيبها على المستوى العالمي إلى 1329 بين 3000 جامعة عالمية (مقارنة بالترتيب 1386 العام الماضى). أما على المستوى المحلي فقد حصدت الجامعة المركز 19 بين الجامعات المصرية الحكومية والخاصة،وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم.

وأضاف أن تصنيف URAP يعتمد على جمع المعلومات من قاعدة بيانات Web of Science (Clarivate/ InCites)، ويتم إدراج 3000 جامعة على مستوى العالم فى التقرير الذى يصدره التصنيف.

وقد تم تصنيــف الجامعــات بنــاءً على أدائهــا الأكاديمي باستخدام 6 مؤشرات رئيسيــة تشمـــل الآتى: عـــدد الأبحـــاث المنشـــورة خـــلال العـــام الـــواحــــد Articles (current scientific productivity)، وكذلك عددها خلال الخمس سنوات الأخيرة Total Documents، وعدد الاستشهادات البحثية Citations، وإجمـــالى تأثيـــر الأبحـــاث Article Impact، وإجمـالى تأثيـــر الاستشهادات Citation Impact، ومعــــدل التعـــاون البحثــى الدولــى International Collaboration.

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