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الأحد 06 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

"الدفاع الروسية": دمرنا نقطة انتشار مؤقتة أوكرانية في مقاطعة "كورسك"

الحرب الاوكرانية
الحرب الاوكرانية
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 أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن طاقم مقاتلة "سو- 34" هاجمت نقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة "كورسك" الروسية. 

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنك" الروسية - "قبل الانطلاق.. تلقى الطاقم إحداثيات موقع نقطة الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك، وتم توفير غطاء الطيران المقاتل من قبل طاقم (سو 35 إس) بصواريخ (جو- جو) موجهة".. مضيفة أنه بعد الانتهاء من المهمة القتالية، عادت الطواقم بنجاح إلى مطارها الأصلي، وذلك بعد إصابة الهدف بنجاح.

وفي سياق متصل.. أفادت "الدفاع الروسية" بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها دمرت، خلال الليلة الماضية، 11 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.

وأشارت الوزارة - في بيان اليوم /الأحد/ - إلى أن الـ 11 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 8 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، وطائرتان مسيرتان فوق أراضي مقاطعة كورسك، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود.

كورسك الدفاع الروسية