ads
الأحد 06 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

قمة مانشستر.. مرموش يقود التشكيل المتوقع للسيتي أمام اليونايتد

مرموش
مرموش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لاصوت يعلو الليلة فوق صوت "قمة مانشستر"، والتى تجمع بين السيتى الذى يحل ضيفًا على نظيره اليونايتد وذلك فى تمام الخامسة والنصف من مساء اليوم الأحد، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.
ومن المتوقع ان يخوض بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى المباراة بتشكيل جاء كالتالى:
حراسة المرمى: إيدرسون.
خط الدفاع: نونيز، دياز، جفارديول، أورايلي.
خط الوسط: جونزاليس، كوفاسيتش، سافينيو.
خط الهجوم: فودين، دوكو، عمر مرموش.

ويحتل السيتي المركز الخامس في جدول الترتيب بـ51 نقطة، بينما يتواجد يونايتد في المرتبة 13 برصيد 37 نقطة.

قمة مانشستر مانشستر سيتى التشكيل المتوقع لقمة مانشستر تشكيل مانشستر سيتي المتوقع مانشستر يونايتد عمر مرموش