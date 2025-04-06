جامعة الفيوم: اتفاق تعاون بين كلية الطب والجمعية المصرية للتدخل الجراحي الدقيق

شهد الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة توقيع اتفاق تعاون بين كلية الطب والجمعية المصرية للتدخل الجراحي الدقيق وقع الاتفاق الدكتورة نجلاء الشربيني القائم بأعمال عميد كلية الطب ممثلة عن جامعة الفيوم، والدكتور حسام عبد المجيد عبده ممثلاً عن الجمعية، وذلك اليوم الأحد، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم بدران رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفيات جامعة الفيوم، والدكتور كريم لبيب السكرتير العلمي الجمعية المصرية للتدخل الجراحي الدقيق والدكتور محمد مجدي رئيس وحدة التدريب الجمعية المصرية للتدخل الجراحي الدقيق.

وقال الدكتور عاصم العيسوي إن اتفاق التعاون يتضمن تدريبًا عمليًا ونظريًا لأطباء أمراض النساء في مجال المناظير الجراحية والرحمية للنهوض بمستوى الأطباء.

وشمل الاتفاق تدريب عدد من الأطباء التابعين للجمعية بوحدة المناظير النسائية بمستشفيات جامعة الفيوم، علي أن يتم منح المتدربين شهادة بالتدريب، علما بأن مده التدريب أربعة أشهر.

فيما أكدت الدكتورة نجلاء الشربينى أن الطرفين اتفقوا على حضور أطباء قسم النساء والتوليد بكلية الطب للمؤتمرات العملية التي تنظمها الجمعية المصرية للتدخل الجراحي الدقيق، بناء على ترشيح رئيس القسم، على أن توفر الجمعية المدربين الأكفاء.

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