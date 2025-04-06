تصعيد تجاري جديد بين واشنطن وبكين.. وترامب يعد بثورة اقتصادية تاريخية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه على منصة "Truth Social" أن الولايات المتحدة مقبلة على فترة صعبة، لكنه أكد أن النهاية ستكون "تاريخية"، وكتب قائلاً: "نحن نخوض ثورة اقتصادية وسنحقق النصر. تمسكوا جيدًا، فرغم صعوبة الطريق، فإن النتيجة ستكون مذهلة".

وأشار ترامب إلى أن الصين تكبدت خسائر أكبر مقارنة بالولايات المتحدة، مؤكدًا أن بلاده لم تتعرض لنفس حجم المعاناة.

وفي سياق التصعيد التجاري، فرض ترامب رسومًا جمركية جديدة بنسبة 34% على الواردات الصينية، تضاف إلى رسوم سابقة بنسبة 20%. ووفقًا للإحصاءات الصينية، تجاوزت صادرات الصين إلى أمريكا العام الماضي 500 مليار دولار.

وردًا على هذه الخطوة، أعلنت بكين فرض رسوم جمركية بنسبة 34% على كافة الواردات الأمريكية بدءًا من 10 أبريل. كما أدرجت وزارة الخارجية الصينية 27 شركة أمريكية في قوائم الرقابة أو الحظر، حيث منعت 16 شركة من تصدير منتجات ذات استخدام مزدوج، بينما أُدرجت 11 شركة أخرى في قائمة "الشركات غير الموثوقة".