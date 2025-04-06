ارتياح بين هواة جمع السيارات الكلاسيكية بعد تجنب رسوم ترامب الجمركية لأنشطتهم

هزت خطة التعريفات الشاملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسواق العالمية، حيث أنهى كل قطاع في مؤشر S&P 500 تعاملاته يوم الجمعة الماضي باللون الأحمر العميق.

وبحسب تقرير صادر عن الجمارك وحماية الحدود الأمريكية تم الإعلان إعفاء السيارات القديمة من الرسوم مما يعد طوق نجاة لهذا القطاع.

وكان هواة الجمع والسماسرة والمتخصصون في الخدمات اللوجستية على حد سواء يخشون الأسوأ عندما أثقل الأمر التنفيذي الجمركي الذي أصدره ترامب في 26 مارس الماضي السيارات وقطع غيار السيارات بتعريفات جديدة بنسبة 25%، وهي ضريبة ستكون بالإضافة إلى المعدل الحالي البالغ 2.5% ولم تتضمن أي إعفاءات للسيارات المستعملة والكلاسيكية.

وتحدد التوجيهات الجمركية الجديدة الآن إعفاء خاصا "لمركبات الركاب والشاحنات الخفيفة من جميع البلدان.. المصنعة قبل 25 عاما على الأقل من سنة تاريخ الدخول".

ولا يزال من الممكن إعادة سيارات ألفا روميو وبي إم دبليو وفيراري وفيات القديمة التي يحب المتحمسون اكتشافها في الخارج إلى الولايات المتحدة بالأسعار الحالية.

وقال مارتن باتون، سفير العلامة التجارية العالمية لـ CARS، وهي خدمة نقل كلاسيكية للسيارات "ما زلنا نأمل أن تؤثر هذه الخطوة من قبل الإدارة في الولايات المتحدة على دعم أهمية السيارات الكلاسيكية في جميع أنحاء العالم".