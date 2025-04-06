جولة ميدانية لمحافظ سوهاج لتفقد الوضع العام بالشوارع والاستماع لمطالب المواطنين

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بجولة ميدانية تفقد خلالها الوضع العام بمدينة سوهاج، حيث اطلع على مستوى الانضباط في الشوارع، واستمع لمطالب المواطنين في عدة مناطق.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، واللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام المساعد، والمهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان، وعلي لطفي رئيس حي شرق، ومسئولي المرافق والمرور.

وتضمنت الجولة تفقد " ميدان الشبان المسلمين، ومنطقة خلف مستشفى الهلال، وشارع الجهاد، وشارع الكاشف، وشارع الجلاء، إضافة إلى الشوارع المتفرعة من هذه الأماكن"، وشدد المحافظ على ضرورة رفع الإشغالات من الشوارع، والالتزام بخطوط التنظيم من قبل المحال التجارية، وكذلك عدم التعدي على حرم الطريق، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما أكد " سراج " على رفع مستوى النظافة والتجميل، وإزالة العوائق المرورية التي تعيق حركة المرور من أمام المحال التجارية، والعمارات السكنية، موجها بتطوير ورفع كفاءة واجهات العمارات السكنية بشارع معهد علي بن أبي طالب الأزهري "، وطالب رئيس الحي بوضع حاويات القمامة بالشوارع المتفرعة من شارع الجهاد، والبدء في أعمال تطوير ورفع كفاءة الشارع الموازي لشارع الجهاد خلف محلات شارع التحرير.

وخلال الجولة، قام المحافظ بتفقد عدد من المحال التجارية، للتأكد من توافر السلع الغذائية وثبات الأسعار، وقد وجه مديرية التموين لتحرير محاضر ضد المخالفين، كما التقى عدد من المواطنين لاستطلاع آرائهم حول جودة السلع وأسعارها، واستمع إلى مطالب المواطنين بالشارع، موجها بتنفيذها فورا.

وأكد المحافظ على أهمية هذه الجولات الميدانية كجزء من حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين، والتعرف على مشكلاتهم بشكل مباشر، مشددًا على أن هذه الجولات ستستمر في مختلف مدن وقرى المحافظة لتحسين الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين.

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