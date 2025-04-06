مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

اقتحم مئات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن 532 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية علنية بحماية من شرطة الاحتلال، كما شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

وفي سياق آخر.. أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قنابل الصوت عند مدخل مستشفى جنين الحكومي، أثناء تواجد عدد من المواطنين، ما أدى إلى حالة من الخوف والهلع بين صفوفهم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال انتشرت بالقرب من حي "الجابريات"، وأوقفت مركبات المواطنين، ودققت في هوياتهم.

ويتواصل لليوم الـ 76 عدوان الاحتلال على مدينة ومخيم جنين، مخلفا 36 شهيدا، وعشرات المصابين والمعتقلين.

