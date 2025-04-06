تفاصيل لقاءات نائبة المبعوث الأمريكى للشرق الأوسط مع قادة لبنان

كشف أحمد سنجاب مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، عن كواليس وتفاصيل لقاءات نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط مع قادة الدولة اللبنانية مورغان أورتاجوس، والتي بدأت بالأمس، وتواصل لقاءاتها، اليوم، إذ تلتقي عددًا من السياسيين وحاكم مصرف لبنان.

وقال سنجاب، خلال رسالته على الهواء، إن مورجان، أجرت سلسلة لقاءات مهمة أمس بدأت بقصر بعبدا والتقت الرئيس جوزيف عون، في لقاء خاص تناول عددًا من القضايا، تبعه لقاء موسع بحضور وفدين من البلدين، حيث جرى نقاش مستفيض حول موضوعات أثارت جدلًا واسعًا، أبرزها الوضع في الجنوب اللبناني، والعدوان الإسرائيلي المستمر وانتهاك جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.

ولفت إلى أن هذه الزيارة استبقتها إسرائيل بعملية اغتيال جديدة في صيدا، قبل وصول المبعوثة بيوم واحد، منوهًا بأن اللقاءات تناولت الوضع على الحدود اللبنانية الشرقية مع سوريا، وكان هناك حديث مطول عن الوضع الاقتصادي.

وأضاف أن نائبة المبعوث الأمريكية التقت رئيس الوزراء نواف سلام، وركز اللقاء على موضوعات تتعلق بالوضع الاقتصادي، حيث تسعى لبنان لوضع قانون جديد لإعادة هيكلة المصارف للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها منذ 2019، وتطرق كذلك للوضع الأمني في مطار رفيق الحريري، وعبرت الموفدة لرئيس الحكومة عن ارتياح الولايات المتحدة للإجراءات المتخذة في مطار رفيق الحريري.

وأوضح أن الدولة اللبنانية كانت تعاني من فراغ في أغلب المؤسسات، تم إنهاء الشغور الرئاسي، وكذلك انتهى الشغور في حاكمية مصرف لبنان، وعدد من الوظائف الحيوية في المؤسسات اللبنانية.