ads
الأحد 06 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

قمة مانشستر.. تشكير هجومي متوقع لليونايتد أمام السيتي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة فى تمام الخامسة والنصف من مساء اليوم الأحد، نحو ملعب "أولد ترافورد"، لمتابعة ديربى مانشستر بين اليوناتيد الذى يستضيف السيتى، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.
ومن المتوقع ان يخوض روبن أموريم المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد المباراة بتشكيل جاء كالتالى:
حراسة المرمى: أونانا.
خط الدفاع: دالوت، يورو، ماجواير، مزراوي، دورجو.
خط الوسط: أوجارتي، برونو فرنانديز، ماسون ماونت.
خط الهجوم: جارناتشو، زيركزي.
ويحتل السيتي المركز الخامس في جدول الترتيب بـ51 نقطة، بينما يتواجد يونايتد في المرتبة 13 برصيد 37 نقطة.

قمة مانشستر التشكيل المتوقع لقمة مانشستر مانشستر يونايتد مانشستر سيتى الدوري الإنجليزي تشكيل مانشستر يونايتد