قمة مانشستر.. تشكير هجومي متوقع لليونايتد أمام السيتي

تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة فى تمام الخامسة والنصف من مساء اليوم الأحد، نحو ملعب "أولد ترافورد"، لمتابعة ديربى مانشستر بين اليوناتيد الذى يستضيف السيتى، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

ومن المتوقع ان يخوض روبن أموريم المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد المباراة بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: دالوت، يورو، ماجواير، مزراوي، دورجو.

خط الوسط: أوجارتي، برونو فرنانديز، ماسون ماونت.

خط الهجوم: جارناتشو، زيركزي.

ويحتل السيتي المركز الخامس في جدول الترتيب بـ51 نقطة، بينما يتواجد يونايتد في المرتبة 13 برصيد 37 نقطة.