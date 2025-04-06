طبيبة تحذر:العطش المتكرر ليلاً قد يكشف أمراضاً خطيرة

حذرت الطبيبة الروسية إيلينا ماسلوفا أستاذ الصحة العامة بالمركزالطبيى الروسى عن مخاطر العطش المتكرر ليلاً وتاثيره على الصحة العامة وفقالما نشرتة مجلة mail.ru.

وتقول:يعاني العديد من الناس من العطش الشديد خلال الليل وقد يكون لهذه المشكلة أسباب بسيطة وقد تكون مرتبطة بأمراض خطيرة أحيانا .

ويحدث جفاف الفم والشعور بالعطش خلال الليل أحيانا بسب تناول الطعام الحار أو المالح على وجبة العشاء أو بسبب الهواء الجاف داخل المنزل أو شرب القهوة والشاي في الليل إذ تحتوي هذه المشروبات على الكافيين الذي يسرع طرح السوائل من الجسم ولكن الشعور الدائم والمتكرر بالعطش في الليل قد يكون سببه أمراض وحالات صحية خطيرة.

وأضافت:الشعور المتكرر بجفاف الفم في الليل قد يكون ناجما عن حالة مرضية مثل مرض السكري أو مرض السكري الكاذب أو أمراض الكلى والكبدوقد ينجم هذا الشعور عند بعض الناس بشكل متكرر بسبب فقر الدم حالة يكون فيها الجسم لديه مستويات منخفضة من الحديد.

وشددت الطبيبة على أنه وفي حال ترافق العطش الليلي مع أعراض مثل الدوار أو فقدان الوزن أو تورم الأطراف فيتوجب على الشخص مراجعة الطبيب فورا فهذه الأعراض قد تكون بسبب مرض خطير.

ويشير خبراء الصحة إلى أن الشخص قد يعاني من شعور دائم بالعطش بسبب فقدان كمية من الدم أوبسبب الإصابة بالأنيميا كما أن شرب الكحول يؤدي إلى اضطرابات في طرح السوائل من الجسم وقد تكون هذه المشكلة أحيانا مرتبطة بمشكلات هرمونية مثل اضطراب هرمونات الغدة الدرقية.