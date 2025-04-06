تفاصيل امتحانات الثانوية العامة للنظامين القديم والجديد.. خبراء يقدمون روشتة نصائح للطلاب وأولياء الأمور للمذاكرة والدعم النفسي

قبل شهرين من بداية امتحانات الثانوية العامة 2025، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المجموع الكلي للامتحانات لطلبة النظام الجديد، ليكون 320 درجة فقط بدلًا من 410 درجات.

أوضحت الوزارة، أنه بعد هيكلة الثانوية العامة، وتقليل عدد المواد الدراسية المضافة للمجموع تم تقليل مجموع الدرجات النهائية، مؤكدة أن هذا لا يعنى اختلاف قواعد التنسيق بالجامعات، حيث أن مادة اللغة العربية النهاية الكبرى لها 80 درجة و60 درجة لكل مادة من مواد "الفيزياء والكيمياء والأحياء والجغرافيا والتاريخ"، واللغة الأجنبية الأولى والإحصاء.

فعلى سبيل المثال، طلاب شعبة علمى علوم المجموع الكلي، كالتالي: "العربى 80 +60 للأحياء +60 للكيمياء+ 60 للفيزياء +60 للغة الأجنبية الأولى= 320 درجة" مجموع كلى، وينطبق الأمر على طلبة الشعبة الأدبية علمي رياضة.

بداية ماراثون الثانوية العامة 2025

من المقرر انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025، بداية من الأحد 15 يونيو المقبل، وتستمر حتى 10 يوليو 2025.

جدول امتحانات الثانوية العامة النظام الجديد

يؤدى طلاب الثانوية العامة في النظام الجديد الامتحانات بداية من يوم الأحد 15 يونيو المقبل مواد التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 17 يونيو 2025 مادة اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية، والخميس 26 يونيو مواد الفيزياء والتاريخ، والأحد 29 يونيو مادة اللغة الأجنبية الأولى، والخميس 3 يوليو مواد الكيمياء والجغرافيا، والأحد 6 يوليو مادة الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو امتحان مواد الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.

جدول امتحانات الثانوية العامة النظام القديم

يبدأ أيضًا طلاب الثانوية العامة في النظام القديم، امتحانات الثانوية 2025، من يوم الأحد 15 يونيو: بمادة التربية الدينية والوطنية، ويوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 بمادة الاقتصاد والإحصاء، ويوم الأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية، ويوم الثلاثاء 24 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، ويوم الخميس 26 يونيو امتحان الفيزياء والتاريخ، ويوم الأحد 29 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، ويوم الثلاثاء 1 يوليو امتحان مادة الرياضيات البحتة التفاضل والتكامل، ويوم الخميس 3 يوليو امتحان الكيمياء والجغرافيا، ويوم الأحد 6 يوليو 2025 امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئة والرياضيات البحتة وعلم النفس والاجتماع، ويوم الثلاثاء 8 يوليو امتحان الرياضيات التطبيقية الديناميكا، ويوم الخميس 10 يوليو امتحان الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.

استغلال الوقت للمذاكرة

بدوره، يقول الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، إنه مجموعة من النصائح لطلاب الثانوية العامة لمساعدتهم على تجنب إهدار الوقت، مؤكداً أهمية استغلال كل دقيقة بشكل فعال.

عوامل ضياع الوقت

يوضح "شوقي"، أن هناك عدة عوامل قد تؤدي إلى ضياع الوقت دون فائدة، أبرزها الإفراط في استخدام الإنترنت والهاتف المحمول دون هدف، وإعادة مراجعة الدروس التي سبق استذكارها بشكل جيد على حساب الدروس التي لم تتم مراجعتها بعد، محذراً من حضور دروس خصوصية في نفس المادة مع أكثر من معلم، مشيراً إلى ضرورة التركيز مع معلم واحد يحقق أكبر استفادة للطالب بغض النظر عن شهرته.

نصائح يومية وأسبوعية للمذاكرة

شدد، على ضرورة وضع خطط يومية وأسبوعية للمذاكرة لتجنب ضياع الأيام والأسابيع دون تحقيق تقدم، مشيرًا إلى أن السهر لساعات متأخرة رغم ضعف القدرة على الاستيعاب يؤثر سلباً على التحصيل الدراسي، مشدداً على أهمية تنظيم أوقات النوم والاستيقاظ والمذاكرة للحفاظ على التركيز.

كما أوصى بعدم الإفراط في فترات الراحة على حساب وقت المذاكرة، والابتعاد عن الصراعات والمشاحنات مع الزملاء سواء في الواقع أو عبر الإنترنت، لما لذلك من تأثير سلبي على التركيز والقدرات الذهنية.

نصائح لأولياء الأمور خلال امتحانات الثانوية العامة

كما قالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور، والخبيرة الأسرية، إنه تزامنًا مع اقتراب ماراثون امتحانات الثانوية العامة هناك مجموعة من النصائح لطلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، مع بداية أهم مرحلة في العام الدراسي، وهي المراجعات النهائية.

نصحت "داليا"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بضرورة دعم الأبناء وتشجيعهم والتوقف تمامًا عن العتاب والتوبيخ على ما فات فهذا لا يفيد مطلقًا، وتوفير جو في المنزل هاديء بعيدًا عن أي توتر ومشاحنات أسرية، لأنها تؤثر سلبيًا علي تحصيل الابناء.

تابعت، أنه يجب الابتعاد التام عن عقد مقارنات بين الأبناء وأقرانهم أو أقاربهم، فيجب معرفة أن لكل إنسان قدرات وإمكانيات تختلف من شخص لأخر، لأن هذه المقارنات تشكل ضغط عصبي كبير على طالب الثانوية العامة، كما يجب توفير تغذية صحية متوازنة خلال هذه الفترة، والبعد عن المشروبات الغازية واستبدالها بعصائر طازجة و الاهتمام بتناول الاطعمة التي تنشط الذاكرة مثل الاسماك الغنية بالاوميجا ٣ مثل التونة.

تستكمل، أنه يجب توفير مكان مريح للمذاكرة، ويكون جيد الإضاءة والتهوية وبعيد عن كل المشتتات، وتجنب الحديث أمام الأبناء بشكل سلبي عن الثانوية العامة، فالأسرة تلعب الدور الأول في اجتياز الأبناء لهذه الفترة العصيبة، فهي التي تخفف جو التوتر والقلق و تخلق الجو المحفز للطالب للإنجاز والتفوق فيجب الحديث بشكل ايجابي.

نصائح لطلاب الثانوية العامة

تضيف، أنه هناك أيضًا عدة نصائح لطالب الثانوية العامة خلال هذه الفترة، فيجب أن يقلل من استخدام الموبايل والانشغال بوسائل التواصل الاجتماعي، فهذه الفترة المتبقية يلزم فيها التركيز واستثمار الوقت أستثمار أمثل، وتنظيم اليوم بجدول يحدد فيه المهام المطلوبة، وعدم نسيان أن يكون هناك فترات راحة والنوم بشكل كافي.

توضح، أن الاستيقاظ مبكرًا للمذاكرة وتناول وجبة الإفطار هام جدًا لطلاب الثانوية العامة، ومذاكرة المواد الأكثر صعوبة في بداية اليوم فى الفترة الصباحية يكون فيها التركيز عالي، وعدم التركيز على مادة معينة في المراجعة وإهمال باقي المواد، فيجب أن تحدث توازن، ولكن إذا كان هناك بعض الموضوعات أو الدروس تريد أن تفهمها بشكلٍ أفضل فلا مانع مطلقًا من اعطاؤها وقت كافي حتي تتأكد من استيعابها.

تنصح أنه يمكن تخصيص لكل مادة كراسة دون ملاحظاتك، والأسئلة التي بها أفكار جديدة ليكون لديك في النهاية مرجع يساعدك في المراجعة قبل الامتحانات، والمراجعة من مصدر واحد الذي اعتدت عليه من بداية الدراسة حتي لا تصاب بالتشتيت، ولكن عند الحل إطلع على عدة مصادر للأسئلة للتعرف على أنماط مختلفة من الأسئلة، وعند الحل اهتم بفهم الفكرة الواردة في السؤال واهتم بحل النماذج الاسترشادية التي وفرتها الوزارة.



تطالب، من أولياء الأمور عدم الانسياق وراء الأخبار والشائعات التي تصدر على بعض الصفحات في "فيسبوك" وغيرها، والاعتماد فقط على الصفحات الرسمية لمعرفة المعلومات فيما يخص عقد الامتحانات في الجامعات والانتظار إعلان رسمي من الوزارة بهذا الشأن فحتي الآن لا يوجد معلومة واضحة.

كما نرجو من الوزارة زيادة عدد النماذج الاسترشادية لطلاب الثانوية العامة لمساعدتهم على التدريب، والتعرف على أنماط مختلفة من الأسئلة، مناشدة بسرعة إتاحة كتيبات المفاهيم المعدلة، التي تتوافق مع التحديثات التي تمت هذا العام في المناهج لاهميتها للطالب في مرحلة المرحلة النهائية.