محافظ مطروح يشهد احتفالية مكتبة مصر العامة بيوم اليتيم

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، الاحتفالية بيوم اليتيم التي نظمتها مكتبة مصر العامة بالتعاون مع جمعية رعاية دار الايتام، بحضور

المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، والنائبة فتحية السنوى، والنائبة سحر عيد عن الهيئة البرلمانية بمطروح، والشيخ مبروك أبو الحشر رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، والدكتور محمد الحلواني رئيس مجلس إدارة الجمعية وعدد من وكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وقيادات الأوقاف والأزهر ودار الإفتاء بمطروح والأطفال الأيتام وأسرهم.

أعرب محافظ مطروح في بداية الاحتفال عن بالغ سعادته بتواجده بين أبنائه ومشاركتهم هذه الاحتفالية التي تعكس روح المحبة والتكافل في مجتمعنا، مع حث ديننا الحنيف على رعاية اليتيم وتكريمه وكان رسولنا الكريم . محمد صلى الله عليه وسلم قدوة في ذلك حيث نشأ يتيما وأصبح أعظم الخلق.

وأكد محافظ مطروح أن الاهتمام بالايتام لا يقتصر على يوم واحد في السنة، بل هو واجب مستمر على مدار العام، ونحن في محافظة مطروح نؤكد على التزامنا الدائم بتقديم الدعم والرعاية لأبنائنا وبناتنا الأيتام وتوفير البيئة المناسبة لهم لينمو ويحققوا أحلامهم، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل مديرية التضامن الاجتماعي وإدارة خدمة المواطنين والجمعيات الخيرية وجميع القائمين على رعاية الأيتام بالمحافظة، موجها الشكر لكل من ساهم في تنظيم هذه الاحتفالية وإدخال البهجة على قلوب الأطفال.

محافظ مطروح يؤكد على دعم مساندة الأيتام

مع دعم ومساندة الأيتام في كل خطوة مع تشجيعهم على الاجتهاد والثقة بقدراتهم، مع أهتمام المحافظة بتوفير كل ما يحتاجونه لتحقيق طموحاتهم، مشيرا إلى أنه يتم حاليا حصر عدد الفتيات الأيتام المقبلات على الزواج على مستوى جميع مراكز المحافظة لإقامة عرس جماعى لهن نهاية أبريل الجارى بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وبالتنسيق مع مجلس عمد ومشايخ مطروح لعدد 200 عروسة للمساهمة في إقامة بيت سعيد وتخفيف الأعباء عنهن.

كما وجه محافظ مطروح عظيم الشكر والتقدير لجميع الأمهات الأرامل تقديراً لرحلة عطائهن وكفاحهن فى رعاية أبنائهن الأيتام، والترحيب بكافة المقترحات والمساهمات التي من شأنها الإرتقاء بحياة أبنائنا من الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة وكافة الفئات من المحتاجين؛ لتوفير مزيد من الحياة الكريمة لهم وإدماجهم في المجتمع.

بينما تحدث كلا من الشيخ إبراهيم الفار عن مديرية الأوقاف، والدكتور أحمد عبد العظيم رئيس فرع دار الإفتاء بمطروح، والشيخ عطية سالم نائبا عن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، عن فضل الإحسان إلى اليتيم، وأن خير بيت هو من فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت فيه يتيم يسئ إليه مع رسالة إلى كل يتيم من حكم ابن عطاء السكندرى أن الله منعك يعطيك، ومع الشدائد تصنع الرجال، مع ما يوصى به ربنا تعالي في العديد من آيات القرآن الكريم بعدد ٢٢ ايه تذكر اليتيم وتوصي بالإحسان إليهم ورعايته وشرف كفالة ورعاية اليتيم مع ما وصي به رسولنا الكريم.

كما شهدت الاحتفالية عرض اسكتش فنى وفقرات غنائية واستعراضية وفيلم عن مظاهر وفرحة العيد بمطروح.

محافظ مطروح يشهد احتفالية مكتبة مصر العامة بيوم اليتيم

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