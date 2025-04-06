ارتفاع عدد مصابي انقلاب ميني باص عمال بالفيوم إلى 21 شخصا

ارتفع عدد المصابين في حادث إنقلاب ميني باص، محمل بالعمال على طريق الفيوم القاهرة الصحراوي، بسبب حمار أمام قرية جرفس التابعة لمركز سنورس، محافظة الفيوم ، إلى 21 مصابا.

وجاء ضمن المصابين، حمادة عويس أبو الحارث، 42 سنه، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ومحمد قرني عبد القوي، 38 سنه، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، ومحمد حماد سعيد، 40 سنه، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، وخالد رجب احمد مرسي، 14 سنه، ورجب احمد مرسي .

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن في محافظة الفيوم لمتابعة الحادث والدفع ب 10سيارات اسعاف، الذي أسفر عن إصابة 21 شخصا، ما بين كدمات وسحجات وجروح قطعية، تم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم الجامعي، لتلقي العلاج .

تحرير محضر بالواقعة



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.