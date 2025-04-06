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الأحد 06 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ارتفاع عدد مصابي انقلاب ميني باص عمال بالفيوم إلى 21 شخصا

أرشيفية
أرشيفية
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ارتفع عدد المصابين في حادث إنقلاب ميني باص، محمل بالعمال على طريق الفيوم القاهرة الصحراوي، بسبب حمار أمام قرية جرفس التابعة لمركز سنورس، محافظة الفيوم ، إلى 21 مصابا.

وجاء ضمن المصابين، حمادة عويس أبو الحارث، 42 سنه، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ومحمد قرني عبد القوي، 38 سنه، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، ومحمد حماد سعيد، 40 سنه، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، وخالد رجب احمد مرسي، 14 سنه، ورجب احمد مرسي .

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن في محافظة الفيوم لمتابعة الحادث والدفع ب 10سيارات اسعاف، الذي أسفر عن إصابة 21 شخصا، ما بين كدمات وسحجات وجروح قطعية، تم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم الجامعي، لتلقي العلاج .

 

تحرير محضر بالواقعة 
 

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

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