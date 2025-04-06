الشيوخ يحيل عددا من تقارير اللجان النوعية للحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات

قرر مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة عددًا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة، لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

وتتضمن تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.

وأحال تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتبي لجنتي الإسكان والإدارة المحلية والنقل، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هند جوزيف، بشأن إنشاء مصنع لتدوير المخلفات الصلبة بمحافظة أسيوط بالخطة الاستثمارية لعام ٢٠٢٤-٢٠٢٥.

وتقارير اللجنه النوعية التي وردت من اعضاء مجلس الشيوخ عن محافظة دمياط النائبان وليد التمامي ومحمد ابوحجازي فيما يخص ملفات مراكز الشباب و التعليم والصحة والطرق والطلبات العامة لأخذماجاء بها من توصيات لارسالها إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها باسرع وقت .

وأحال تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نهى أحمد زكي، بشأن دراسة التعاون مع الجانب السنغافوري في مجال التدريب المهني وإمكانية فتح سوق للعمل أمام العمالة المصرية مستقبلا في سنغافورة.

وتتضمن الإحالات تقريرًا لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب خالد العوني بشأن إنشاء صرف صحي بقريتي المنصورية ونجع ونس - محافظة أسوان، وسرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرية الجعافرة - مركز دراو - محافظة أسوان.

وأحال المجلس، تقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة نيفين الأنطوني، بشأن الإنفاق على الرسائل العلمية بالكليات العملية".

وأحال مجلس الشيوخ، اقتراح النائبة حنان سليمان، بشأن سبل تنظيم التحاق طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالجامعات.

وتتضمن الإحالات من مجلس الشيوخ إلى الحكومة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عيسى الشريف، بشأن تخصيص قطع أراض لإقامة مجمع للإنتاج الحيواني في الأرض الواقعة خلف مجزر ١٥ مايو.

وتتضمن الإحالات تقريرا لجنة الشباب والرياضة عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة ريهام عفيفي، بشأن ضرورة مراجعة كافة الخدمات الطبية والإسعافات الأولية داخل كافة الملاعب الرياضية أثناء التدريبات والفعاليات الرياضية.

كما أحال مجلس الشيوخ، طلب النائب طارق عبد الهادي بشأن توجيه الشباب والرياضة بتنظيم إجراءات التثبيت من الأعمار السنية للرياضيين من النشء.