فتح باب الحجز لاختبار تحديد المستوى في دورة اللغة الإنجليزية بجامعة حلوان

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب بجامعة حلوان عن فتح باب الحجز لاختبار تحديد المستوى في دورة اللغة الإنجليزية..

ويعد التدريب اللغوي جزءاً أساسياً في استراتيجية الجامعة، التي تسعى إلى توفير بيئة تعليمية متكاملة تساهم في تأهيل الطلاب لمتطلبات العصر الحديث.

تُقام الفعالية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور أحمد الراوي، عميد كلية الآداب، والدكتورة أماني السيد، وكيل كلية الآداب، وبإشراف الدكتور شادي الكردي، مدير مركز اللغات للأغراض المتخصصة، الذي أكد على أهمية هذا الاختبار كخطوة أساسية لتحديد مستوى الطلاب ومن ثم تقديم التدريب الأنسب لهم لتطوير مهاراتهم اللغوية.

وسيتم الإعلان عن موعد الاختبار فور اكتمال العدد، على أن يُعقد الاختبار في مركز اللغات للأغراض المتخصصة في كلية الآداب – الدور الأرضى