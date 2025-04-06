تداول 7 الاف طن 536 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 536 شاحنة و300 سيارة حيث شملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، 312 شاحنة و270 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع، 224 شاحنة و30 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة امل، بينما استقبل الميناء بالامس العبارة امل وغادرت ثلاث سفن وهي الحرية ، بوسيدون اكسبريس و سينا ، كما تم تداول 1200 طن بضائع ، 255 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن الحسين، آور وآيلة. كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة SEA WAVE2 علي متنها 260 سيارة بوزن 520 طن قادمة من جدة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1285 راكب بموانيها.

