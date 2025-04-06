الذهب يرتفع بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 6 أبريل 2025

ارتفعت أسعار الذهب، في منتصف تعاملات اليوم الأحد، 6 أبريل 2025، .

وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر، وبدون مصنعية، خلال التعاملات الصباحية، وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5011 جنيهًا للبيع، 4989 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4385 جنيهًا للبيع، 4365 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3759 جنيهًا للبيع، 3741 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2923 جنيهًا للبيع، 2910 جنيهًا للشراء

سجل سعر الجنيه الذهب 35080 ألف جنيه للبيع، 34920 ألف جنيه للشراء.

سجل سعر الأونصة 155873 جنيهًا للبيع، 155162 جنيهًا للشراء.