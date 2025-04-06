البورصة تخسر 62 مليار جنيه بمنتصف تعاملات الأحد

واصلت مؤشرات البورصة تراجعها، بصورة جماعية في منتصف تعاملات جلسة، اليوم الأحد، 6 إبريل 2025، وأنخفض رأس المال السوقي بنحو 62 مليار جنيه، مدفوعا بمبيعات المسثتمرين المصريين، وذلك علي خلفية تراجع الأسواق العالمية بعد القرارات الأمريكية بشأن التعريفات الجمركية.

أداء مؤشرات البورصة

هبط مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 2.27%، ليغلق عند مستوى 30,819.99 نقطة، كما تراجع مؤشر "EWI- EGX70" بنسبة 4.43%، ليغلق عند مستوى 8,686.48 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 4.16%، ليغلق عند مستوى 11,993.6 نقطة.

كما انخفض مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 3.24%، ليغلق عند مستوى 3,215.26 نقطة، وتراجع مؤشر "EGXSP" بنسبة 3.33%، ليغلق عند مستوى 7,029.13 نقطة.

وهبط مؤشر "EGX TR"، بنسبة 2.77%، ليغلق عند مستوى 13,559.33 نقطة، وكذا مؤشر "Copped-EGX30" بنسبة 3.09% ليغلق عند 38,311.93 نقطة.