عنده خطوة فنية مهمة.. مي عمر تكشف عن أسباب اعتزال محمد سامي

كشفت الفنانة مي عمر عن أسباب اعتزال زوجها محمد سامي الإخراج الدرامي، خلال استضافتها ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب.

وقالت مي عمر: “محمد كان واخد القرار من قبل رمضان هو عمل مسلسلات كتير ومسلسلات الحقيقة مرهقة جدًا في تصويرها، هو واخد القرار قبل رمضان وقالي أريح شوية و أشحن نفسي وطاقتي وبعدين أرجع تاني، انا ساعات كتير كنت بقوله متشتغلش رمضان الجاي وريح المسلسلات متعبة جدًا”.

وأضافت مي عمر: “هو بيقعد يكتب ويحضر ويجهز ويقعد مع ممثلين ويتابع ديكور ولبس ومزيكا ومونتاج بالنسبة لنا إحنا ممثلين شغلنا 4 شهور هو شغله 9 شهور وسنة، وما بيلحقش يعمل حاجة تانية، محمد عنده خطوة مهمة شغال عليها هيخلصها ويعمل حاجات اللي نفسه فيها ويرجع تاني”.

مي عمر تقدم مع محمد سامي مسلسل “إش إش”

قدمت الفنانة مي عمر مسلسل "إش إش" الذي تم عرضه في السباق الرمضاني 2025، وهو التعاون الثاني على التوالي بينهما والذي تولى أيضًا كتابة قصة العمل، إلى جانب مشاركته في كتابة السيناريو والحوار مع السيناريست مهاب طارق، وذلك بعد تعاون الثلاثي من قبل، في مسلسل «نعمة الافوكاتو»، في رمضان 2024.