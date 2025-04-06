"إنذار أخير".. تنظيم الاتصالات: غدًا..إيقاف الهواتف غير المسددة للرسوم الجمركية

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن البدء في إيقاف خدمات الاتصالات عن الهواتف المحمولة التي لم تُسدد الرسوم الجمركية اعتبارًا من يوم غدٍ، في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة وضمان الالتزام الكامل بالقوانين الجمركية.

وأكد الجهاز علي صفحات بمواق التواصل الاجتماعي أن المهلة التي أُتيحت لسداد الرسوم الجمركية أوشكت على الانتهاء، مشددًا على أن أي هاتف تم إدخاله إلى السوق المصري بشكل غير قانوني أو لم يتم دفع الرسوم المستحقة عليه، سيُمنع من استخدام خدمات الاتصالات بشكل كامل، بما يشمل المكالمات، الرسائل، وخدمات الإنترنت.

كيفية تسجيل الهاتف وسداد الرسوم عبر تطبيق "تليفوني"

حرصًا على تسهيل الإجراءات على المواطنين، أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيق "تليفوني" الذي يتيح للمستخدمين مجموعة من الخدمات، من بينها التحقق من موقف الهاتف وتسجيله وسداد الرسوم الجمركية المستحقة.

ويمكن اتباع الخطوات التالية:

تحميل تطبيق "تليفوني" من متجر Google Play أو App Store. إنشاء حساب جديد باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول. من القائمة الرئيسية، اختيار "تسجيل الهاتف". إدخال الرقم التسلسلي للهاتف (IMEI) الموجود على العلبة أو من خلال الاتصال بالرقم #06#*. يظهر للمستخدم ما إذا كان الجهاز بحاجة إلى سداد رسوم جمركية أم لا. في حالة وجود رسوم، يتم عرض القيمة المستحقة وطريقة الدفع عبر وسائل إلكترونية. بعد السداد، يتم إرسال إشعار بتسجيل الهاتف بنجاح، ويصبح الجهاز جاهزًا لاستخدام كافة خدمات الاتصالات داخل مصر.

القرار يستهدف الحد من ظاهرة التهريب

تهدف هذه الخطوة إلى الحد من ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة، وضمان حقوق المستخدمين، وتحقيق العدالة بين المستوردين الرسميين والمستهلكين. كما تساهم في حماية الاقتصاد الوطني من الخسائر الناتجة عن تفشي السوق الموازي للهواتف.

يُذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان قد أطلق في وقت سابق خدمة تمكن المستخدمين من الاستعلام عن موقف أجهزتهم عبر إدخال الرقم التسلسلي للهاتف (IMEI)، وهي الخدمة التي حظيت بإقبال واسع خلال الفترة الماضية.