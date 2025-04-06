«المالية» تعلن تبكير صرف مرتبات شهر أبريل 2025

الأحد 06/أبريل/2025 - 11:46 ص

أعلنت وزارة المالية تبكير صرف مرتبات شهر أبريل للعام الجاري 2025، لكافة العاملين في كل الوزارات والهيئات والجهات التابعة، حيث ستبدأ من يوم 21 أبريل بدلا من يوم 24 كالمعتاد، وحددت الوزارة 5 أيام لصرف الرواتب، و3 أيام بالنسبة لصرف المتأخرات والمستحقات الخاصة بالعاملين.

وشددت وزارة «المالية» على العاملين في الجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة وأن المرتبات ستكون متاحة بأي وقت اعتبارًا من تاريخ الصرف المحدد لكافة الجهات الإدارية.

وسوف يتم صرف مرتبات شهر أبريل من ماكينات الــATM أو من فروع البنوك العاملة في مصر أو حتى عبر زيارة أحد مكاتب البريد المصري المنتشرة داخل أنحاء الجمهورية، لتقليل الازدحام أمام الماكينات والطوابير عبر تعدد أماكن الصرف.

جدول مرتبات العاملين شهر أبريل 2025:-

- موظفي الدرجة الوظيفية الممتازة بعد الزيادة الأخيرة 12200 جنيه.

- موظفي الدرجة العالية بعد الزيادة الأخيرة 10200 جنيه.

- موظفي درجة المدير العام بعد الزيادة الأخيرة 9200 جنيه.

- موظفي الدرجة الأولى بعد الزيادة الأخيرة 8200 جنيه.

- موظفي الدرجة الثانية بعد الزيادة الأخيرة 8000 جنيه.

- موظفي الدرجة الثالثة بعد الزيادة الأخيرة 7500 جنيه.

- موظفي الدرجة الرابعة بعد الزيادة الأخيرة 7000 جنيه.

- موظفي الدرجة الخامسة بعد الزيادة الأخيرة 6500 جنيه..

- موظفي الدرجة السادسة بعد الزيادة الأخيرة 6000 جنيه.