كريم عبدالباقي: جمعية عمومية لصندوق العاملين بالهيئات القضائية.. 14 مايو

تقدم كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية، بدعوة أعضاء الجمعية العمومية للصندوق وذلك لحضور اعمال الجمعية العمومية العادية والتي تبدأ الساعة الحادية عشر صباحًا يوم الاربعاء الموافق 14 مايو 2025 بمركز شباب زينهم بالسيدة زينب وذلك في حالة اكتمال النصاب وتؤجل لمدة ساعه لحين اكتمال النصاب وتنتهي في الساعه الخامسة من ذات اليوم ويكون جدول أعمالها كالتالي :-

١- مناقشة ميزانية ٢٠٢٤ للصندوق والموافقة عليها من عدمه

٢- اختيار مراقب الحسابات وتحديد أتعابه

٣- الموافقة على اختيار عضوان ذات خبرة وهم

١- الدكتور كريم ابراهيم ابراهيم منصور ذات خبرة قانونية

٢- الدكتور السيد طلال توفيق ذات خبرة في مجال الاستثمار

٤- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن عام ٢٠٢٤

٥- انتخاب مجلس ادارة للصندوق لمدة ثلاث سنوات

على ان تقدم اوراق الترشح لعضوية مجلس الادارة بمقر الصندوق ١٠ ش محمد حلمي ابراهيم متفرع من شامبليون وسط البلد القاهرة من يوم الاحد ٢٠٢٥/٤/٦ حتى ٢٠٢٥/٤/١٣ وهى كالتالي :

١- صورة الرقم القومي

٢- اصل شهادة ميلاد حديثة

٣- اقرار ذمة مالية

٤- فيش وتشبيه موجه لهيئة الرقابة المالية

٥- تحليل مخدرات من المعامل المركزية بوزارة الصحة

٦- بيان حالة وظيفية مبين به تاريخ الاشتراك وآخر استقطاع

كما يتقدم الصندوق، بدعوة أخري لحضور الجمعية العمومية غير العادية لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها في نفس اليوم الاربعاء الموافق 14 مايو الساعة الخامسة مساءً.

تكون جدول أعمالها كالتالي :-

جدول الغير عادية يكون بندين

اولا : عرض اللائحة المجمعه طبقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٢٣٦ لسنة ٢٠٢٤

ثانيا : عرض بعض التعديلات على لائحة النظام الاساسى ومنها تعديل المادة رقم٣١ من لائحة الصندوق الخاصه بتشكيل مجلس الإدارة لتكون كما يلى يتكون مجلس ادارة الصندوق من احدى عشر عضوا اثنان ذات خبرة وتسعة بالانتخاب المباشر من الجمعية العمومية مع الغاء اي مادة تخالف ذلك في لائحة النظام الأساسي للصندوق.

وجدير بالذكر، تأسس صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها في الأول من يناير سنه 1991 بوزارة العدل والذي تم تسجيله بقرار هيئة الرقابة المالية رقم 144 لسنه 1991، وذلك تحت رقم 371، طبقًا لأحكام القانون رقم "54" لسنه 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحتة التنفيذية الصادرة بقرار السيد وزير الإقتصاد رقم 78 لسنه 1977 وتعديلاته.

ويدير الصندوق أموال تتجاوز المليار و580 مليون جنيه، وهي قيمة اشتراكات اعضاء الصندوق منذ انشاءة وحتي الان، ويعمل مجلس الإدارة الحالي برئاسة كريم عبدالباقي علي تنويع محفظة الاستثمار بما يحقق أعلي عائد عن طريق الاستثمار في سندات وأذون الخزانة لتحقيق أعلي فائدة، وكذلك النجاح في القضاء علي أشكالية صرف متأخرات الاعضاء حيث اعلن مجلس الإدارة عن صرف جميع مستحقات الاعضاء حتى اللحظة ولا توجد ثمة متأخرات لمن خرجوا علي المعاش من العاملين بالهيئات القضائية.

وقال كريم عبدالباقي : الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، وافقت علي تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بوزارة العدل، وقد نشرت الوقائع المصرية في العدد 173 في 11 اغسطس 2024 قرار رئيس الهيئة رقم 1603 لسنة 2024، بتاريخ 10-7-2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي، وهذا التعديل يحقق للاعضاء ميزة تأمينية لم تكن موجودة من قبل حيث ارتفعت ميزة الصرف الي 100% لتصبح شهرين ونصف علي اساسي 2015، وهو مطلب تقدم به معظم اعضاء الصندوق علي مدار سنوات، واستطعنا تحقيقه الان بفضل جهود المخلصين، وكذلك الانتهاء بنسبة 100% من قوائم الانتظار التي امتدت لسنوات وكان العضو ينتظر فترة طويلة حتي يقوم بالصرف من الصندوق، أما الان فقد تغيرت الصورة واصبح الصرف فور خروج العضو علي المعاش ولا يضطر للانتظار، ويقترب عدد اعضاء الصندوق من 80الف.