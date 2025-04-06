الأرصاد تنصح مرضى الحساسية والجيوب الأنفية بارتداء الكمامة أثناء الخروج

دعت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين مرضى حساسية الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية ارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل.

كما نصحت بالابتعاد وعدم الوقوف تحت لوحات الاعلانات والأشجار والأعمدة وأسطح المنازل المتهالكة، وذلك بسبب حالة الطقس اليوم والرياح المثير للرما والأترب التى تتعرض لها عدة مناطق.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم، عن ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء.

وتسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم فى القاهرة الكبرى 34 درجة بينما من المتوقع أن يسجل جنوب البلاد 37 درجة.

واضافت الارصاد انه تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشرقيه ووسط سيناء ومناطق من محافظة الوادي الجديد و تؤدى الى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق على فترات متقطعة.

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود اليوم الاحد، طقس حار نهارا على اغلب الانحاء ومعتدل ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء .

كما يشهد اليوم نشاط رياح مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى وشمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشرقية وخليج السويس ووسط سيناء ومناطق من محافظة الوادي الجديد وتؤدي الى انخفاض الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 15 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 33 للعظمى والصغرى 21 وعلى شمال الصعيد 36 للعظمي والصغرى 17 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 37 للعظمي والصغري 20 درجة .