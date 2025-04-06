ننشر أسماء المصابين الـ 15 بحادث انقلاب ميني باص بسبب حمار في الفيوم

ننشر اسماء المصابين الـ 15 بحادث إنقلاب مني باص بسبب"حمار"في الفيوم

حصلت «البوابة نيوز» على أسماء 15 مصابا بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة في حادث انقلاب مني باص على طريق «القاهرة الفيوم الصحراوي، عند مدخل قريه جرفس، بدائرة مركز شرطة سنورس، بمحافظه الفيوم » وتبين أنه خلال سير قائد السيارة فوجئ بحمار يقطع عليه الطريق، فحاول تفاديه إلا أن السيارة انقلبت على جانب الطريق، ما أسفر عن إصابة 15 عاملا، وهم

أسماء المصابين في الحادث

أسفر حادث طريق الفيوم القاهرة الصحراوي، عن إصابة 15 شخصًا بينهم، وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة، وهم: احمد عبد العظيم عبد التواب، 47 عام، مقيم بقريه فيديمن، وخالد احمد عبد الظاهر، 39 عاما، مقيم بقرية بني صالح، ومؤمن محمد عبد الظاهر، 37 سنه، مقيم بقريه بني صالح، وايمن عوض الله احمد مبروك مقيم بقرية الاعلام، 45 عاما، ومصطفي محمد رجب مبروك، 45 سنه، مقيم بقرية الاعلام، وطاهر رفت عبد الغني، 36عاما، و مقيم بقريه سنهور

سيد محمد علي بني صالح 40 احمد رمضان عبد التواب، 49سنه، مقيم بقريه بيهمو، ومحمد السيد احمد السيد، 43 سنه، مقيم بقرية سنهور، ومصطفي عبد الواحد محمود احمد، 42 سنه ، ومقيم بقرية سنهور، وشعبان عبد الرحيم مصطفي، 47 سنه، ومقيم بقرية بيهمو، ومحمد عبد الفضيل يوسف، 40 سنه، مقيم بقرية بيهمو، ورمضان عمر عمر سنهور، 42 سنه، واحمد محمد محمد عبد العطي ، 43 سنه، مقيم بقريه الاعلام، ومصطفي محمد رجب، 38 سنه، مقيم بقرية بني صالح، وجميعمهم مصابي بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وتم نقله إلى مستشفى الفيوم الجامعي .

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق.