12 زيارة لـ السيسي وماكرون دشنت الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وباريس

يصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة اليوم الأحد، حيث سيعقد اجتماعاً مع الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح غدا الاثنين.

وتعد الزيارة التي يقوم بها إيمانويل ماكرون من الأحد إلى الثلاثاء إلى القاهرة الرابعة كما زار الرئيس عبدالفتاح السيسي باريس 8 مرات حيث تعد القمة الثانية عشر بين القاهرة وباريس منذ تولي ماكرون الحكم في 2017 مما يبرز أهمية العلاقة الدبلوماسية بين البلدين.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيعقد قمة ثلاثية حول الوضع في غزة مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وذلك بمناسبة زيارته لمصر يومي الاثنين والثلاثاء.

وجاء في بيان للرئيس الفرنسي على منصة إكس أنه استجابة لحالة الطوارئ في غزة وفي إطار الزيارة التي سأجريها إلى مصر بدعوة من الرئيس السيسي سنعقد قمة ثلاثية مع الرئيس المصري والعاهل الأردني.

ومن المقرر أن يصل ماكرون إلى القاهرة مساء اليوم الأحد حيث سيعقد اجتماعاً مع الرئيس السيسي صباح الاثنين وأعلن قصر الإليزيه أن القمة الثلاثية ستعقد في اليوم نفسه في العاصمة المصرية.

كما سيتوجه الرئيس الفرنسي إلى مدينة العريش على بعد 50 كيلومتراً من قطاع غزة الثلاثاء للقاء جهات إنسانية وأمنية ولإظهار سعيه المستمر لوقف إطلاق النار في غزة.