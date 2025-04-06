الدولار يرتفع ويكسر الـ51 جنيها لأول مرة منذ 3 أشهر

الأحد 06/أبريل/2025 - 11:35 ص

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات منتصف اليوم الأحد، 6 أبريل 2025، حيث تجاوز الدولار مستوى الـ 51 جنيهًا في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية، وذلك لأول مرة منذ 3 أشهر.



وسجل سعر الدولار في بنك فيصل نحو 51.10 للشراء و51.20 للبيع، فيما بلغ نحو 50.94 جنيه للشراء و51.04 جنيه للبيع في بنك إتش إس بي سي، وأخيرًا سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 51.02 جنيه للشراء و51.12 جنيه للبيع.



يأتي ذلك على خلفية تفاقم الأزمة المالية وحالات التراجع الحادة التي هيمنت على الأسواق المالية العالمية نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، واقتفت أثرها الأسواق الخليجية والعربية مطلع تعاملات اليوم، بعدما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية على العديد من الشركاء التجاريين لدى الولايات المتحدة.



